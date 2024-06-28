"Чубчик не сподобався": Лукашенко неочікувано змінив посла в Росії
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко взявся за кардинальні кадрові зміни. Зокрема, нещодавно він звільнив чотирьох міністрів та голову своєї адміністрації.
Варт відзначити, що Лукашенко також змінював кількох посадовців у військовій сфері. Чим не вгодив так званому президенту Білорусі посол у Росії 24 Каналу розповіла Ольга Романова – голова фонду "Русь сидящая".
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Цікаві зміни у політичному керівництві Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко днями змінив главу своєї адміністрації, міністра закордонних справ та посла в Росії. Новий глава адміністрації президента тепер є експосол Білорусі у Росії – Дмітрій Крутой. Посаду посла зайняв Олександр Рогожник, який був міністерством промисловості. Новим міністром закордонних справ став Максим Риженков.
Лукашенко справді взявся за кадрові зміни у вищому політичному та військовому керівництві Білорусі. До слова, цікаво й те, що це відбувається на тлі кадрових змін у Росії.
Лукашенко перестає комусь довіряти і розуміє, що у будь-якому "борделі" потрібні перестановки. Цим він і займається. Та й ви бачили, який у посла був чубчик? Ну куди ж таким чубчиком бути послом в Москві?,
– зіронізувала Ольга Романова.
Зауважимо, що сам Лукашенко заявив, що необхідно підвищити ефективність та позбутися бюрократії у країні. Всі призначенці, до слова, є молодими людьми.
Кадрові зміни у Росії: коротко
- Нещодавно Путін звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову і генерала армії Павла Попова, замінивши їх на заступників міністра оборони Ганну Цивільову та Павла Фрадкова і першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.
- В Інституті вивчення війни зауважили, що Цивільова – двоюрідна племінниця Путіна, а також дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сєргєя Цівільова. Фрадков є сином колишнього прем'єр-міністра Росії та найдовшого директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Міхаїла Фрадкова
- За оцінками аналітиків, ці призначення Путіна спрямовані на те, щоб представити родичів і дітей інших високопосадовців російській громадськості.