"Чубчик не сподобався": Лукашенко неочікувано змінив посла в Росії

28 червня 2024, 16:19
Читать новость на русском

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко взявся за кардинальні кадрові зміни. Зокрема, нещодавно він звільнив чотирьох міністрів та голову своєї адміністрації.

Варт відзначити, що Лукашенко також змінював кількох посадовців у військовій сфері. Чим не вгодив так званому президенту Білорусі посол у Росії 24 Каналу розповіла Ольга Романова – голова фонду "Русь сидящая".

Цікаво переглянути У Білорусі експосол наклав на себе руки: ЗМІ пишуть, що міг не витримати катувань в КДБ

Цікаві зміни у політичному керівництві Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко днями змінив главу своєї адміністрації, міністра закордонних справ та посла в Росії. Новий глава адміністрації президента тепер є експосол Білорусі у Росії – Дмітрій Крутой. Посаду посла зайняв Олександр Рогожник, який був міністерством промисловості. Новим міністром закордонних справ став Максим Риженков.

Лукашенко справді взявся за кадрові зміни у вищому політичному та військовому керівництві Білорусі. До слова, цікаво й те, що це відбувається на тлі кадрових змін у Росії.

Лукашенко перестає комусь довіряти і розуміє, що у будь-якому "борделі" потрібні перестановки. Цим він і займається. Та й ви бачили, який у посла був чубчик? Ну куди ж таким чубчиком бути послом в Москві?,
– зіронізувала Ольга Романова.

Зауважимо, що сам Лукашенко заявив, що необхідно підвищити ефективність та позбутися бюрократії у країні. Всі призначенці, до слова, є молодими людьми.

Кадрові зміни у Росії: коротко

  • Нещодавно Путін звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову і генерала армії Павла Попова, замінивши їх на заступників міністра оборони Ганну Цивільову та Павла Фрадкова і першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.
  • В Інституті вивчення війни зауважили, що Цивільова – двоюрідна племінниця Путіна, а також дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сєргєя Цівільова. Фрадков є сином колишнього прем'єр-міністра Росії та найдовшого директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Міхаїла Фрадкова
  • За оцінками аналітиків, ці призначення Путіна спрямовані на те, щоб представити родичів і дітей інших високопосадовців російській громадськості.

Автор: Віра Коновал