Лукашенко звинуватив Україну у постачанні зброї для терактів
Джерело:БелТА
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що мігранти на польсько-білоруському кордоні нібито отримували зброю контрабандою з України. За його словами, це для того, щоб спровокувати конфлікт з Польщею.
Таку заяву він зробив під час інтерв'ю з пропагандистом Дмитром Кисельовим. Він запевнив, що білоруські силовики фіксували підтвердження його словам.
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Лукашенко заявив, що хотіли вбити навіть його
Лукашенко стверджує, що ще під час президентських виборів у 2020 році було безліч випадків незаконного перевезення вогнепальної зброї з України до Білорусі. Псевдопрезидент сказав, що так "Україна хотіла спровокувати теракти та навіть знищити його самого".
Зброя йшла через український кордон. І почалось це до біженців. Ми вже показували по телебаченню ці схрони, затримували людей,
– сказав Лукашенко.
Він додав, що навіть трапився випадок перетину зброї з окупованих територій України через російсько-білоруський кордон.
Заяви Лукашенка про Україну: останні новини
- Псевдопрезидент Лукашенко заявив, що українські військові просили Путіна "врятувати" Крим.
- Він також сказав, що робитиме все, аби "країна стала їхньою". За його словами, він ніколи не стане на сторону "націоналістичного угару, який є в Україні".
- Самопроголошений президент зазначив, що Крим є російським. Він висловив бажання відвідати півострів.
- Також Лукашенко впевнений, що обов'язково знатиме, якщо Росія вирішить напасти на Україну.