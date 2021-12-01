Лукашенко звинуватив Україну у постачанні зброї для терактів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що мігранти на польсько-білоруському кордоні нібито отримували зброю контрабандою з України. За його словами, це для того, щоб спровокувати конфлікт з Польщею.

Таку заяву він зробив під час інтерв'ю з пропагандистом Дмитром Кисельовим. Він запевнив, що білоруські силовики фіксували підтвердження його словам.

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Лукашенко заявив, що хотіли вбити навіть його

Лукашенко стверджує, що ще під час президентських виборів у 2020 році було безліч випадків незаконного перевезення вогнепальної зброї з України до Білорусі. Псевдопрезидент сказав, що так "Україна хотіла спровокувати теракти та навіть знищити його самого".

Зброя йшла через український кордон. І почалось це до біженців. Ми вже показували по телебаченню ці схрони, затримували людей,

– сказав Лукашенко.

Він додав, що навіть трапився випадок перетину зброї з окупованих територій України через російсько-білоруський кордон.

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