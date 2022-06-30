Лукашенку привиділась ядерка на західних літаках: диктатор хоче дзеркально відповісти

Самопроголошений президент Білорусі не перестає дивувати своїми заявами. Цього разу він переконував главу російського МЗС, що на західних кордонах Білорусі нібито випробовують авіацію для застосування ядерної зброї.

Слова самопроголошеного президента поширюють провладні білоруські ЗМІ. Однак пояснити хто саме проводив тренування авіації, призначеної для ядерної зброї та звідки така інформація, Лукашенко не уточнював.

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Лукашенко заявляє, що Захід планує ядерний удар

За словами самопроголошеного президента, Захід нібито хоче завдати ядерного удару. Звичайно, що ядерного шантажу зі сторони Кремля Лукашенко не бачить, а навпаки, підіграє.

Білоруський диктатор хотів би "дзеркально відповісти" невідомому ворогу на Заході, але ядерної зброї у нього немає.

Вони ж літають, тренуються. Навіщо тренуються, навіщо ядерні болванки возять? Для того, щоб ядерну бомбу завтра в літак покласти та скинути туди, куди треба. Тож ми ще дзеркально не відповідали. Склади ядерних боєприпасів у Росії, у нас їх немає,

– заявив Лукашенко.

Водночас Лавров погоджувався з вкидами Лукашенка і заявив, що Захід нібито порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Хоча глава російського МЗС забув, що Лукашенко і Путін обговорювали перспективи ядерного озброєння Білорусі.

Путін та Лукашенко займаються ядерним шантажем

Під час зустрічі з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком російський диктатор Володимир Путін заявив про надання Білорусі партії комплексів "Іскандер-М". При цьому, Путін акцентував, що вони можуть запускати як звичайні ракети, так і використовувати ядерні боєприпаси. Однак конкретно про надання ядерних боєприпасів Білорусі мова не йшла, але такої можливості не виключають.

Водночас Лукашенко заявив про нібито обладнанням країнами НАТО своїх літаків ядерною зброєю. Тому він попросив Путіна зробити те саме для Білорусі.

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