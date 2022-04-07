Лукашенку зараз дуже невигідно бути з Путіним, – білоруський журналіст

Олександр Лукашенко намагається політично відмежуватися від тих дій, які він дозволив вчиняти проти України з білоруської території. Зараз йому дуже невигідно бути на боці Володимира Путіна.

Про це заявив білоруський журналіст Валерій Калиновський в ефірі 24 каналу.

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Лукашенко хоче уникнути відповідальності

За словами Калиновського, війна в Україні пішла зовсім не так, як передбачали Путін та Лукашенко, тож зараз самопроголошений президент намагається уникнути такої відповідальності, яку нестиме за свої злочини глава Кремля.

Лукашенку політично дуже невигідно бути разом із Путіним й потрапити на лаву підсудних чи ще кудись, як співучасник агресора,

– зазначив журналіст.

Спочатку самопроголошений президент в умовах війни пропонував якісь посередницькі послуги, а зараз вже говорить про участь у перемовинах. Важко сказати, чи сподобається це Путіну,

Лукашенко 7 квітня заявив, що хоче брати участь у переговорах щодо врегулювання війни в Україні. За його словами, оскільки Білорусь "втягнули у це" насамперед західні країни, на перемовинах має прозвучати і її позиція.

Як зазначив Калиновський, з Київської та Чернігівської областей, які межують з Білоруссю, російські війська вже пішли, тож потреба Росії у послугах Лукашенка зменшується.

"У ситуації, коли послаблюється цей тиск, він шукає, як виправдатися перед своїм населенням, міжнародною спільнотою, аби якось повернути собі політичну суб'єктність", – додав журналіст.

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