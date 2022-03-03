Лунають вибухи на ринку "Барабашово" в Харкові: піднявся величезний вогняний стовп

У Харкові знову лунають вибухи. Очевидці повідомляють, що 3 березня щось трапилося на одному з найбільших ринків Східної Європи – "Барабашово".

Наразі невідомо, що саме вибухнуло. Також поки не повідомляли, чи є постраждалі внаслідок інциденту на ринку "Барабашово".

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Вибухи продовжують лунати

Спершу на записі видно великий вогняний стовп, після чого піднялася хмара чорного диму. Крім цього, зі сторони "Барабашово" продовжили долинати численні звуки вибухів.

Вибух і вогняний стовп на "Барабашово": дивіться відео

Запеклі бої за Харків ведуться впродовж кількох днів. Проте наші захисники дають гідну відсіч окупантам, тому ворог вдається до вкрай цинічних дій. Кремлівська орда обстрілює житлові квартали артилерією та бомбардує винищувачами.

Російські пропагандисти говорять, що мета так званої "спецоперації" Путіна – руйнування об'єктів військової інфраструктури. Проте все зводиться лише до руйнування домівок жителів міст і вбивств невинних людей.

Вибухи в районі "Барабашово": дивіться відео

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Текст допису з телеграму Pravda Gerashchenko:

Вибухи на ринку "Барабашова", Харків.