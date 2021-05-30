Луценко відреагував на зацікавленість ним спецслужбами США

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на ініційоване в США розслідування, пов'язане з можливим втручанням Києва в американські вибори. Він згадав про главу ОП Андрія Єрмака та експосла США в Україні Марі Йованович.

Луценко заявив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак створює йому проблеми в США. Натомість Марі Йованович, за словами Луценка, нібито блокувала його розслідування.

До речі У справі Джуліані вилучили докази з електронних пошт Луценка й Насірова, – ЗМІ

Експрокурор сказав, що Йованович мала "жіночі образи"

Крім того, експрокурор звинуватив Йованович в "кришуванні" фонду "Франклін Темплтон".За твердженням Луценка, цей фонд начебто відмивав 8 мільярдів доларів з грошей президента-втікача Віктора Януковича. Луценко припустив, що Йованович не любила його через "жіночі образи". Луценко про розмову Джуліані Луценко розповів, що у 2017 році мав різку розмову з радником президента США Руді Джуліані. Він подзвонив через своїх представників, таких собі одеських шахраїв. І почав на підвищених тонах кричати "відкривайте негайно справу по Хантеру Байдену". Я спочатку віджартовувався, а потім перейшов на грубі фрази,

– сказав Луценко.

Зверніть увагу! Американські ЗМІ повідомляли, що Федеральна прокуратура Нью-Йорку розслідує причетність колишніх та чинних українських політиків до втручання у президентські вибори в США.

Зокрема, прокурори звернули увагу на поїздку Джуліані до ЄС у 2019 році. Тоді він зустрічався з депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем, який зараз перебуває під американськими санкціями. Слідство також вивчає контакти Джуліані з українськими бізнесменами.