Луценко відреагував на зацікавленість ним спецслужбами США

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на ініційоване в США розслідування, пов'язане з можливим втручанням Києва в американські вибори. Він згадав про главу ОП Андрія Єрмака та експосла США в Україні Марі Йованович.
Луценко заявив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак створює йому проблеми в США. Натомість Марі Йованович, за словами Луценка, нібито блокувала його розслідування.
До речі У справі Джуліані вилучили докази з електронних пошт Луценка й Насірова, – ЗМІ
Експрокурор сказав, що Йованович мала "жіночі образи"
Крім того, експрокурор звинуватив Йованович в "кришуванні" фонду "Франклін Темплтон".За твердженням Луценка, цей фонд начебто відмивав 8 мільярдів доларів з грошей президента-втікача Віктора Януковича.
Луценко припустив, що Йованович не любила його через "жіночі образи".
Луценко про розмову Джуліані
Луценко розповів, що у 2017 році мав різку розмову з радником президента США Руді Джуліані.
Він подзвонив через своїх представників, таких собі одеських шахраїв. І почав на підвищених тонах кричати "відкривайте негайно справу по Хантеру Байдену". Я спочатку віджартовувався, а потім перейшов на грубі фрази,
– сказав Луценко.
Зверніть увагу! Американські ЗМІ повідомляли, що Федеральна прокуратура Нью-Йорку розслідує причетність колишніх та чинних українських політиків до втручання у президентські вибори в США.
Зокрема, прокурори звернули увагу на поїздку Джуліані до ЄС у 2019 році. Тоді він зустрічався з депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем, який зараз перебуває під американськими санкціями. Слідство також вивчає контакти Джуліані з українськими бізнесменами.