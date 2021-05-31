Луценко є прямим кандидатом на санкції, – юристка ЦПК про наслідки його інтерв'ю

Колишній генельний прокурор Юрій Луценко дав скандальне інтерв'ю на одному з телеканалів. Влада США може додати його у санкційні списки.

Про це в програмі "Між іншим" розповіла юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук. Вона переконана, що влада США може визнати Луценка співучасником у втручанні у вибори.

Детальніше Луценко відреагував на зацікавленість ним спецслужбами США

За її словами, Юрій Луценко, переслідуючи власні цілі, обіцяв адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джуліані відкрити кримінальні справи проти сина Джозефа Байдена Гантера. Водночас для Луценка було бонусом звільнення американського посла в Україні Марі Йованович.

Як США можуть відреагувати на дії Луценка

Вона наголосила, що наразі важко передбачити, як відреагує влада США. Крім того, за втручання у президентські вибори, вже декілька українських політиків потрапили під американські санкції.

Наприклад той самий Олександр Дубінський зробив менше шкоди, ніж Луценко. Луценко є прямим кандидатом на санкційний список,

– переконана Шевчук.

Також юристка вважає, що можливе запровадження кримінального переслідування. Однак лише у випадку, якщо ексгенпрокурора вважатимуть "достатньо цікавим", його визнають співучасником втручання у президентські вибори.

Водночас, як наголосила Шевчук, Україна не може видавати своїх громадян для кримінального переслідування. Для цього мають бути внесені зміни до Конституції.

Чому влада США досі не відреагувала санкціями

США ввели санкції проти народного депутата України Олександра Дубінського . Його звинуватили у втручанні у вибори президента.

На її думку, Луценко досі не потрапив у санкційні списки тому, що за останні 2 роки відійшов від активної політичної діяльності. "Для американців він був нецікавий", – підкреслила вона.