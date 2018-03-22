Луценко розповів, звідки планувалося розстріляти центр Києва

З трибуни парламенту, представляючи подання ГПУ на зняття недоторканності з Надії Савченко, Юрій Луценко заявив, що розстріляти центр міста нардеп Надія Савченко і Володимир Рубан планували з Труханового острова або з баржі на Дніпрі.

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"На сьогоднішній день достеменно встановлено, з показів свідків, що зловмисники планували встановити гранатомети або на Трухановому острові або на баржі на Дніпрі і обстріляти центр міста. Як ви розумієте не прицільно. Хто при цьому постраждав би більше? Депутати чи прості українці, які там знаходяться, живуть, працюють? Відповідь очевидна.

Луценко додав, що такі дії можна трактувати як теракт.

"Це був теракт направлений на повалення української держави. І за це має настати відповідальність", – зазначив Луценко.

15 березня генпрокурор заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. Відтак, ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко, а парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що її "ведуть" і тому почала "створювати сюрреалізм".