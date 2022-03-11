Луцьк, Івано-Франківськ, Дніпро: Єрмак знову просить НАТО закрити небо
Джерело:фейсбук Андрія Єрмака
Вранці 11 березня ворог завдав удари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпрі. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак знову звернувся до НАТО з проханням захистити українців та закрити небо.
Єрмак наголосив, що під час авіанальотів на Дніпро загинула людина, у Луцьку – одразу двоє загиблих та 6 поранених.
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Ворог б'є по цивільних людях
Бомби (у Дніпрі – 24 канал) влучили у територію поблизу міського дитячого садка й багатоповерхівки й двоповерхову будівлю взуттєвої фабрики,
– написав Єрмак.
Голова ОП додав, що в Луцьку досі триває розбір завалів. А в Франківську ворог цілив в аеропорт.
Бойові дії тривають на Сумщині та Київщині
Росія намагається зрівняти українські міста із землею. Рішення про закриття неба потрібно було прийняти ще вчора,
– додав голова ОП.
Єрмак зауважив, що, незважаючи на те, що рішення треба було ухвалити ще раніше, проте "краще пізно, аніж ніколи".
Дивіться про стан постраждалих внаслідок вибуху в Луцьку:
Текст публікації Андрія Єрмака:
Сьогодні Дніпро, Луцьк та Івано-Франківськ раптово прокинулись від авіаударів.
Дніпро. Під час нальоту авіації росіян у Дніпрі, за попередньою інформацією, загинула одна людина. Бомби влучили у територію поблизу міського дитячого садка й багатоповерхівки й двоповерхову будівлю взуттєвої фабрики.
Луцьк. Двоє загиблих та шість людей дістали поранення, вони доставлені в лікарню. Наразі рятувальники розбирають завали.
Івано-Франківськ. В Івано-Франківську знову пролунали вибухи. Ворог вдарив по аеропорту.
Тривали обстріли та бойові дії на Київщині, Сумщині, Чернігівщині та в інших регіонах. Продовжує стікати кров'ю оточений Маріуполь. Росія намагається зрівняти українські міста із землею. Рішення про закриття неба потрібно було прийняти ще вчора. Але краще пізно, ніж ніколи.