Луцьк, Івано-Франківськ, Дніпро: Єрмак знову просить НАТО закрити небо

Вранці 11 березня ворог завдав удари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпрі. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак знову звернувся до НАТО з проханням захистити українців та закрити небо.

Єрмак наголосив, що під час авіанальотів на Дніпро загинула людина, у Луцьку – одразу двоє загиблих та 6 поранених.

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Ворог б'є по цивільних людях

Бомби (у Дніпрі – 24 канал) влучили у територію поблизу міського дитячого садка й багатоповерхівки й двоповерхову будівлю взуттєвої фабрики,

– написав Єрмак.

Голова ОП додав, що в Луцьку досі триває розбір завалів. А в Франківську ворог цілив в аеропорт.

Бойові дії тривають на Сумщині та Київщині