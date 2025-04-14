У поліції Волині спростували чутки про нібито "вбивство" голови ВЛК у Луцьку
- Поліція спростувала чутки про нібито "вбивство" голови військово-лікарської комісії у Луцькому ТЦК.
- Відомості внесено до ЄРДР за статтею 115 з позначкою "природну смерть", тіло направлено на судово-медичну експертизу.
У Луцькому ТЦК 11 квітня знайшли мертвим медика обласної лікарні. Місцевий канал з посиланням на власні джерела припустив, що чоловіка, ймовірно, "вбили". Однак, у поліції спростували цю інформацію.
Так, попередньо встановлено, що причиною смерті став гострий інфаркт міокарда. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Волинської області.
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Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу з приміткою "природна смерть".
Також у поліції зазначили, що тіло направили на судово-медичну експертизу. Остаточні результати будуть протягом кількох тижнів.
Згідно з попереднім результатом розтину тіла, встановлено, що причиною смерті став гострий інфаркт міокарда,
– повідомили в поліції.
Також рекомендували користуватися лише офіційною інформацією.
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що помер голова ВЛК, лікар-невропатолог Волинської обласної клінічної лікарні Олег Лопачак.
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