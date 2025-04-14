У поліції Волині спростували чутки про нібито "вбивство" голови ВЛК у Луцьку

У Луцькому ТЦК 11 квітня знайшли мертвим медика обласної лікарні. Місцевий канал з посиланням на власні джерела припустив, що чоловіка, ймовірно, "вбили". Однак, у поліції спростували цю інформацію.

Так, попередньо встановлено, що причиною смерті став гострий інфаркт міокарда. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Волинської області.

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Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу з приміткою "природна смерть".

Також у поліції зазначили, що тіло направили на судово-медичну експертизу. Остаточні результати будуть протягом кількох тижнів.

Згідно з попереднім результатом розтину тіла, встановлено, що причиною смерті став гострий інфаркт міокарда,

– повідомили в поліції.

Також рекомендували користуватися лише офіційною інформацією.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що помер голова ВЛК, лікар-невропатолог Волинської обласної клінічної лікарні Олег Лопачак.

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