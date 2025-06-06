У Луцьку чутно вибухи: Росія атакує балістикою та дронами

Росіяни здійснили масовану атаку на Україну в ніч проти 6 червня. Зокрема, вибухи почули жителі Луцька.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Луцького міського голову Ігоря Поліщука.

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Ворог атакував Україну вночі 6 червня

Жителі Луцька повідомили про серію вибухів о 2:42. Інформацію підтвердив міський голова Ігор Поліщук. Він закликав мешканців бути в безпечному місці.

Довгий час повітряна тривога лунала по всій Україні. У Волинській області про небезпеку оголосили о 00:55.

Також вибухи чули жителі столиці. Міський голова розповів про наслідки:

Спалахнула пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі, туди прямували екстрені служби.

У Солом'янський район прямували екстрені служби також. Там спалахнула пожежа на місці падіння уламків – окупанти пошкодили багатоповерхівку. Виникла пожежа в нежитловій зоні та пожежа на 8 – 10 поверхах 16-поверхового житлового будинку. Також відомо про удар по закладу освіти.

У Дарницький район викликали медиків. Попередньо, там була пожежа на 17 поверсі будинку. Також падіння уламків на дитячий майданчик, без пожежі. Можливе падіння уламків ще на кількох локаціях.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.