У Луцьку дівчина на електросамокаті збила 4-річну дитину

У Луцьку ввечері 27 серпня трапилася ДТП. Дівчина на електросамокаті збила 4-річну дитину. На щастя, обійшлося без серйозних травм.

На місце інциденту одразу прибули медики, які надали постраждалій дівчинці допомогу. Зараз її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Виною ДТП є необережність

Один із власників сервісу з оренди електросамокатів у Луцьку Сергій Совик розповів, що ДТП трапилася через необережність водійки. Також чоловік розповів, що самокат після інциденту перевірили – гальма справні.

Гальма справні. Немає стопа, але це ніяк не впливає на процес гальмування. Навіть якщо одночасно натиснути і на газ, і на гальма, то самокат зупиняється,

– розповів Совик.

Постраждала дитина отримала забій носа та губи. Медики, які оглянули дівчинку на місці інциденту, відправили її з батьками додому. Керівництво сервісу з прокату самокатів уже сконтактувало з ними для виплати компенсації.

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