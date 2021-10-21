У Луцьку горів зоопарк: загинуло сімейство мавп

21 жовтня 2021 , 11:26
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС

У Луцькому зоопарку зранку 21 вересня трапилася пожежа. Загорання виникло у дерев'яному будиночку, де мешкали мавпи.

Деталі пожежі у зоопарку

Трагедія трапилася о 07:19. Гасити пожежу у зоопарк у Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки виїхали рятувальники.

Цікаво Собака змогла вижити в авіакатастрофі та повернутися до сім'ї: деталі історії

Вольєр мавп був розміром 2 на 3 метри. Вогнеборці направили на нього 2 водяних ствола.

Пожежу локалізували о 07:32, а ще через 10 хвилин – повністю погасили. На жаль, у вогні загинуло сімейство з трьох мавп породи "чорночубий мангобей".

Причини пожежі ще встановлюють.


У Луцьку горів зоопарк

Мавп привезли у зоопарк у 2018 році

Двох мавп поселили у зоопарку восени 2018 року. В грудні 2020 року в них народилось мавпеня, яке працівники зоопарку назвали Любартом.

До речі, через трагедію впродовж 21 – 22 жовтня зоопарк не прийматиме відвідувачів. 

Повідомляємо вам дуже прикру новину. У нас трапилася пожежа в одному з вольєрів. Усі відповідні служби зреагували вчасно та якісно. Однак у результаті надзвичайної ситуації загинуло сімейство чорночубих мангобеїв,
– заявили на сторінці зоопарку у фейсбуці.

Невдовзі працівники зоопарку підрахують завданні збитки.

Що відомо про чорночубого мангобея

Примат проживає на території Центральної Африки. Він швидко приручається та добре приживається у неволі. Тварина вирізняється розвиненими інтелектуальними здібностями та прив'язується до свого господаря. Мавпа має охоронний статус, близький до загрозливого стану.

Головними причинами скорочення популяції є вирубка лісів і браконьєрство. Африканці вважають м'ясо чорночубого мангобея вишуканим делікатесом, що має цілющі властивості. Його часто продають на місцевих базарах.
Джерело: "Зооклуб"
Автор: Софія Мінджоса