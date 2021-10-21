У Луцьку горів зоопарк: загинуло сімейство мавп

У Луцькому зоопарку зранку 21 вересня трапилася пожежа. Загорання виникло у дерев'яному будиночку, де мешкали мавпи.

Деталі пожежі у зоопарку

Трагедія трапилася о 07:19. Гасити пожежу у зоопарк у Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки виїхали рятувальники.

Цікаво Собака змогла вижити в авіакатастрофі та повернутися до сім'ї: деталі історії

Вольєр мавп був розміром 2 на 3 метри. Вогнеборці направили на нього 2 водяних ствола.

Пожежу локалізували о 07:32, а ще через 10 хвилин – повністю погасили. На жаль, у вогні загинуло сімейство з трьох мавп породи "чорночубий мангобей".

Причини пожежі ще встановлюють.



У Луцьку горів зоопарк

Мавп привезли у зоопарк у 2018 році

Двох мавп поселили у зоопарку восени 2018 року. В грудні 2020 року в них народилось мавпеня, яке працівники зоопарку назвали Любартом.

До речі, через трагедію впродовж 21 – 22 жовтня зоопарк не прийматиме відвідувачів.

Повідомляємо вам дуже прикру новину. У нас трапилася пожежа в одному з вольєрів. Усі відповідні служби зреагували вчасно та якісно. Однак у результаті надзвичайної ситуації загинуло сімейство чорночубих мангобеїв,

– заявили на сторінці зоопарку у фейсбуці.

Невдовзі працівники зоопарку підрахують завданні збитки.