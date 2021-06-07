У Луцьку помер молодий ветеран війни на Донбасі

На Волині у ніч на 7 червня помер ветеран війни на Донбасі Андрій Косюр. У 2014 році чоловік служив у 51-ій бригаді.
Про смерть українського захисника виданню повідомили у Спілці воїнів АТО Волині.
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На Волині помер ветеран
У вічність відійшов воїн Андрій Валентинович Косюр з Луцька.
Перестало битися серце Героя вночі 7 червня,
– йдеться у повідомленні.
Ветерану війни на Донбасі було 34 роки. У нього залишився маленький син Давид.
Що відомо про Андрія Косюра
- Андрій Косюр був на строковій службі в 51-ій бригаді під час першої хвилі мобілізації у 2014 році.
- Чоловік мав проблеми з організмом у фазі сну. Він лікувався у Волинській обласній клінічній лікарні, госпіталі ветеранів війни, проходив дослідження у лабораторії сну доктора Юрія Погорецького. Коли ветеран засинав, у нього зупинялося дихання, відбувалася нестача кисню в організмі.
Редакція 24 каналу висловлює свої щирі співчуття рідним та близьким Андрія Косюра.Важливо! Українські захисники продовжують гинути, захищаючи українські землі на Донбасі. Від початку 2021 року кулі окупанта забрали життя уже 44 воїнів.