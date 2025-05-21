У Луцьку чоловік уночі напав на військовослужбовця ТЦК

Уночі 16 травня у приміщенні Волинського обласного ТЦК та СП чоловік атакував військового роти охорони. Відомо, що нападник був військовозобов'язаним – його затримали.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який отримали журналісти Суспільного.

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У виданні зазначили, що військовозобов'язаний чоловік завдав поранень військовому. Травмованого госпіталізували до реанімації.

Нападника затримали. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство,

– йдеться у публікації.

Наразі військовослужбовець переведений з реанімації до профільного відділення. Його стан стабілізували – життю нічого не загрожує.

У Нацполіції зауважили, що справу наразі не коментують.

До слова, у квітні чоловік погрожував ножем співробітникам ТЦК під час перевірки військово-облікових документів. Під час огляду місця події поліцейські вилучили ніж як речовий доказ. Відкрили кримінальне впровадження за погрозу вбивством.

У лютому в Чернігові чоловік залив балончиком військовослужбовця ТЦК. Підозрюваного ідентифікували – виявилося, що це 43-річний містянин. Чоловіку загрожувало до 7 років позбавлення волі.