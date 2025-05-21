У Луцьку чоловік уночі напав на військовослужбовця ТЦК
- У Луцьку військовозобов'язаний чоловік напав на військовослужбовця, завдавши йому поранень, після чого постраждалого госпіталізували до реанімації.
- Нападника затримали, і правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.
- Стан постраждалого стабілізували, перевівши його з реанімації до профільного відділення, а Нацполіція відмовилася коментувати справу.
Уночі 16 травня у приміщенні Волинського обласного ТЦК та СП чоловік атакував військового роти охорони. Відомо, що нападник був військовозобов'язаним – його затримали.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який отримали журналісти Суспільного.
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Що відомо про напад на захисника України в Луцьку
У виданні зазначили, що військовозобов'язаний чоловік завдав поранень військовому. Травмованого госпіталізували до реанімації.
Нападника затримали. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство,
– йдеться у публікації.
Наразі військовослужбовець переведений з реанімації до профільного відділення. Його стан стабілізували – життю нічого не загрожує.
У Нацполіції зауважили, що справу наразі не коментують.
До слова, у квітні чоловік погрожував ножем співробітникам ТЦК під час перевірки військово-облікових документів. Під час огляду місця події поліцейські вилучили ніж як речовий доказ. Відкрили кримінальне впровадження за погрозу вбивством.
У лютому в Чернігові чоловік залив балончиком військовослужбовця ТЦК. Підозрюваного ідентифікували – виявилося, що це 43-річний містянин. Чоловіку загрожувало до 7 років позбавлення волі.