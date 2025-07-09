У Луцьку пролунали вибухи: туди летіли дрони і "Кинджали"
- У Луцьку в ніч проти 9 липня росіяни атакували місто дронами та ракетами "Кинджал", працювала протиповітряна оборона.
- Близько 2:50 оголосили повітряну тривогу через зліт літаків МіГ-31К, а ракети, ймовірно, рухались у бік Луцька, де були чутні вибухи.
У ніч проти 9 липня росіяни атакують Україну великою кількістю ударних дронів. Місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони неподалік Луцька. Згодом ворог спрямував на місто "Кинджали".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Поліщука. Близько 2:22 він попередив про ворожий БпЛА неподалік Луцька.
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Спочатку місто атакували дрони
Поліщук зазначив, що працює ППО та попросив людей бути у безпечному місці. Вже о 2:25 він написав, що поруч з містом зафіксували ще один дрон.
Спочатку у Повітряних силах написали, що БпЛА рухається в напрямку Луцька зі Сходу. Вже після 2:32 Поліщук зазначив, що фіксують ще БпЛА на підльоті до міста, а у Повітряних силах уточнили, що ці дрони летять з різних напрямків.
Згодом на Луцьк полетіли і ракети
Близько 2:50 по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт 2 літаків МіГ-31К, що є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Поліщук застеріг, що випущені ракети, ймовірно, рухаються у бік Луцька. Після цього у місті чули звуки вибухів, а моніторингові канали повідомили, що 2 "Кинджали" локаційно втрачені на Волині.
Смертельний удар по місту 6 червня
На початку червня російська атака забрала життя молодої пари. Іванна та Микола жили на восьмому поверсі будинку, в який влучив ворог. Пара планувала побратися.
Внаслідок терористичної атаки противника постраждало 30 людей. Руйнувань зазнали житлові будинки, адмінспоруди, меблевий цех, виробничі приміщення та машини.