Під ударом – критична інфраструктура: перші подробиці про прильоти у Луцьку та Рівному
Джерело:Ігор Поліщук
Росіяни вранці 22 жовтня атакували Захід України. У Луцьку влучили в об'єкт енергетики. Внаслідок удару є постраждалий. По критичній інфраструктурі були "прильоти" і в Рівному.
Про "прильоти" повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. Він зазначив, що в частині міста відсутня електроенергія. Чиновник попросив людей зробити запаси води. Рятувальники вже працюють на місці.
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У Луцьку є постраждалий
Ударна хвиля пошкодила приватний будинок. Поліщук додав, що одна цивільна особа отримала опіки. За попередньою інформацією, загиблих немає.
Про вибухи у Луцьку повідомили близько 09:00 під час повітряної тривоги. Жителі зазначали, що зникло світло, а над містом здійнявся дим. Глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко підтвердив, що в окремих населених пунктах зникло світло та вода, погіршився зв'язок. Він закликав людей зберігати спокій та залишатись в укриттях.
Крім того, вибухи лунали у Ковелі. Міський голова Ігор Чайка також попросив мешканців запастись водою та зарядити всі пристрої. Енергетики працюють.
"Прильоти" у Рівному
Мер Рівного Олександр Третяк також повідомив про "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури міста.
Чиновник доручив направити комунальників для ліквідації наслідків ракетного удару. У медичних закладах міста вже розгорнули пункти надання допомоги. Жителів прилеглих територій евакуювали в безпечні місця. За словами Третяка, з ними проводять роботу психологи. Попередньо, без жертв. Енергетики вже працюють над відновленням електроенергії.
Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль попередив, що проїзд вулицею Млинівська у Рівному обмежений. Також перекрили Луцьке кільце. Відтак транспорт прямує з вулиці Князя Володимира на вулицю Білу, і з Золотіївського мосту. Посадовець попросив водіїв обирати альтернативні маршрути.
Вибухи в інших містах
- У Хмельницькій області також є влучання. В обласному центрі зникло світло.
- Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області працювала ППО.
- Ще одну ракету збили над Чернівецькою областю. Уламки впали в озеро.
- Крім того, ППО збила 5 ракет, що летіли на Київ.
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