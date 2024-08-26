Врятовано жінку: на околиці Луцька унаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок

У Луцьку внаслідок ворожого обстрілу зруйновано житловий будинок і господарську будівлю. У будинку перебувала жінка, її врятували.

Також сталась пожежа, яку оперативно ліквідували. Про це повідомили у ДСНС станом на 16:16.

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"На околиці Луцька внаслідок ворожого обстрілу зруйновано житловий будинок і господарську будівлю. Рятувальники ліквідували пожежу", – ідеться у повідомленні.



На околицях Луцька зруйновано будинок через обстріл / Фото ДСНС



Через атаку сталось займання господарського приміщення / Фото ДСНС

Постраждала жінка

У ДСНС повідомили, що рятувальники з будинку винесли жінку літнього віку, її госпіталізували до лікарні.



Літню жінку госпітлаізували до лікарні / Фото ДСНС

Наслідки атаки у Луцьку

Близько 8:30 ранку сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів Луцька. Рятувальники змогли оперативно ліквідувати наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі, яка зазнала атаки.

Близько 10:00 було пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі. Тоді одна людина отримала поранення.

Також внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Відомо про одного загиблого.