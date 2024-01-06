У Луцьку зіткнулися 10 легковиків та маршрутка: скільки людей постраждали у масштабній ДТП

У Луцьку через несприятливі погодні умови сталася масштабна ДТП за участю 11 машин. Ці автівки зіткнулися на мосту.

Масштабна аварія у Луцьку сталася ввечері 6 січня на вулиці Рівненській. Правоохоронці отримали виклик близько 18:30.

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Що відомо про аварію

Внаслідок ожеледиці на мосту зіткнулися 10 легковиків та одне маршрутне таксі. На щастя, обійшлося без жертв.

Наслідки дорожньої аварії / Фото ГУ ДСНС у Волинській області

Через аварію на слизькій дорозі 3 людини зазнали незначних травм. Потерпілих передали медикам, які їх відвезли до лікарні на обстеження.

Крім лікарів та поліцейських на місці працюють співробітники ДСНС. Рятувальники подали один водяний ствол, щоб запобігти займанню машин. Також на місце аварії приїхала слідчо-оперативна група Луцького РУП.

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