Львів може стати "Європейською волонтерською столицею": Садовий згадав про перші дні війни

Сьогодні, 23 червня, посол України в Євросоюзі отримав сертифікат, який засвідчує, що Львів є кандидатом на статус "Європейська волонтерська столиця 2024 року". Результати конкурсу оголосять 4 жовтня у Гданську.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що сьогодні з Брюсселю надходить багато добрих новин, маючи на увазі рішення Європарламенту підтримати статус кандидата України у члени ЄС.

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Садовий пригадав, наскільки активно львів'яни приєдналися до волонтерського руху

За словами Садового, посол України в ЄС Всеволод Ченцов отримав сертифікат, який засвідчує, що Львів може отримати відповідний титул.

Переконаний, що перемога буде за нами,

– написав мер Львова.

Він додав, що з цієї нагоди йому пригадалось 24 лютого – перший ранок повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, в цей день увесь Львів перетворився на волонтерський вулик.

Тисячі очей, десятки чатів і дзвінків. Всі хочуть допомогти. І ось на четвертий місяць військової агресії цей рух ні на день не зупинився. Хтось пішов воювати, але велика кількість людей далі продовжують працювати на благо України,

– зазначив Садовий.

На його думку, цей статус є заслуженим й буде гідною оцінкою кожному, хто не залишається байдужим.

Львів продовжує приймати людей

Сьогодні Львів приймає близько 150 тисяч тимчасово переселених осіб. При цьому, як зазначив Андрій Садовий, біженців у місті немає. У Львові зараз живуть ті українці, які втікали від війни та знайшли собі у місті тимчасовий притулок.

Міський голова зауважив, що наразі у Львові можна придбати житло, оскільки велика кількість будівництв перебувають на фінальній стадії.

Загалом, за його словами, місто справляється з великим навантаженням. До прикладу, у Львові відкрили великий центр для вимушено переміщених осіб у Личаківській адміністрації. Працюють там переважно переселенці зі Сходу.

Також міський голова зауважив, що багато українців звертаються із запитами про роботу, що добре відіб'ється на економіці України.

За словами міського голови, сьогодні обов'язком Львова є максимальне сприяння та допомога кожній родині, яка знайшла тут свій прихисток. Садовий підсумував, що його вразила жертовність львів'ян, адже зараз усе місто займається волонтерством.

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