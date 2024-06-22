Львів накрила потужна гроза: падають дерева, все зносить вітром
Вдень, 22 червня, Львів охопила потужна негода. У місті вирує сильний шквал вітру, місцеві повідомляють про грозу.
У мережі очевидці оприлюднюють відповідні кадри. Ба більше, на деяких з них видно, як потужна буря буквально ламає дерево.
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У Львові вірує негода
Орієнтовно о 14:39 міський голова повідомив про потужну загрозу у Львові. Андрій Садовий звернувся до мешканців та закликав їх бути обережними, нагадавши триматися осторонь дерев у таку негоду.
Місто охопив сильний дощ: дивитися відео
Місця повідомляють, що у Рясне-1 через сильний вітер вже дають дерева.
На околицях міста вітер вириває дерево: дивитися відео
У місті вже почався ураганний вітер, дощ, подекуди гримить грім.
Негода у Львові: дивіться відео
Водночас на Личаківській вулиці сформувалася справжня "річка".
У місті справжній потоп: дивіться відео
Дерева обривають кабелі електромереж, подекуди вони падають на дорогу, внаслідок чого перекривають рух.
Місто затоплює сильна злива: дивіться відео
Сильна гроза у Львові: дивіться відео
Редакція 24 Каналу закликає за можливість не покинути будинок. Якщо ж ви все ж опинилися надворі, варто бути обережними та триматися якомога далі від дерева та ЛЕП. Через погану видимість уважнішими варто бути й водіям на дорогах.
Сильна злива охопила місто: дивіться відео
Водночас у Львівській міській раді повідомили, що через грозу та буревій у Львові не курсують трамваї №6 та №7. Решта електротранспорту їздить без змін.
Дощ переріс у сильну зливу: дивіться відео
На вулиці Скорика спало дерево та пошкодило лінію електропередач. Водночас на вулиці Тютюнників дерева впали на автівки, подекуди є замикання ліній електропередач через сильний вітер.
Дерева падають прямо на автівки: дивіться фото