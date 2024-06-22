Львів накрила потужна гроза: падають дерева, все зносить вітром

Вдень, 22 червня, Львів охопила потужна негода. У місті вирує сильний шквал вітру, місцеві повідомляють про грозу.

У мережі очевидці оприлюднюють відповідні кадри. Ба більше, на деяких з них видно, як потужна буря буквально ламає дерево.

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У Львові вірує негода

Орієнтовно о 14:39 міський голова повідомив про потужну загрозу у Львові. Андрій Садовий звернувся до мешканців та закликав їх бути обережними, нагадавши триматися осторонь дерев у таку негоду.

Місто охопив сильний дощ: дивитися відео

Місця повідомляють, що у Рясне-1 через сильний вітер вже дають дерева.

На околицях міста вітер вириває дерево: дивитися відео

У місті вже почався ураганний вітер, дощ, подекуди гримить грім.

Негода у Львові: дивіться відео

Водночас на Личаківській вулиці сформувалася справжня "річка".

У місті справжній потоп: дивіться відео

Дерева обривають кабелі електромереж, подекуди вони падають на дорогу, внаслідок чого перекривають рух.

Місто затоплює сильна злива: дивіться відео

Сильна гроза у Львові: дивіться відео

Редакція 24 Каналу закликає за можливість не покинути будинок. Якщо ж ви все ж опинилися надворі, варто бути обережними та триматися якомога далі від дерева та ЛЕП. Через погану видимість уважнішими варто бути й водіям на дорогах.

Сильна злива охопила місто: дивіться відео

Водночас у Львівській міській раді повідомили, що через грозу та буревій у Львові не курсують трамваї №6 та №7. Решта електротранспорту їздить без змін.

Дощ переріс у сильну зливу: дивіться відео

На вулиці Скорика спало дерево та пошкодило лінію електропередач. Водночас на вулиці Тютюнників дерева впали на автівки, подекуди є замикання ліній електропередач через сильний вітер.

Дерева падають прямо на автівки: дивіться фото