Львів переходить на посилений режим безпеки: заходи СБУ охоплять все місто
- СБУ буде проводити безпекові заходи у Львові з 5 по 9 березня.
- Заходи можуть включати обмеження руху, перевірку документів та огляд автомобілів.
Служба безпеки проводитиме безпекові заходи на території міста Львів. Вони триватимуть з 5 по 9 березня.
До безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції та Національної гвардії України. Про це йдеться у заяві Управління СБ України у Львівській області.
Що означає посилений режим безпеки для мешканців Львова?
СБУ пояснила, що мета безпекових заходів – виявляти, запобігати та нейтралізувати загрози шпигунської та підривної діяльності проти України, а також підвищувати безпеку громадян під час російської агресії.
Заходи проводитимуться з урахуванням воєнного стану. Можливі обмеження руху вулицями, перевірка документів та огляд автомобілів. Якщо будуть підозри щодо конкретних осіб, їх можуть додатково перевіряти. Також можуть оглядати території та приміщення загального користування на наявність заборонених предметів.
СБУ просить громадян із розумінням ставитися до незручностей, виконувати законні вимоги правоохоронців, мати при собі документи та дотримуватися комендантської години.
Як СБУ викриває російських агентів в українському тилу?
СБУ затримала агентку ФСБ, яка намагалася влаштуватися на посаду психолога в ТЦК, щоб збирати дані для Росії. Вона мала передавати ворогу персональні дані військових та інформацію про розташування підрозділів на Сході України. Агентка переїхала з Черкас на Харківщину, об'їздила громаду, фотографувала техніку та позиції ППО, а також коригувала удари по енергетиці Черкащини.
СБУ та Нацполіція запобігли теракту в центрі Харкова, затримавши 16-річного агента окупантів. Хлопець самостійно, за вказівками кураторів із Росії, збирав бомбу в готельному номері. Він планував підірвати її, заманивши на місце вибуху поліцейських.
СБУ затримала 59-річного агента ФСБ, який під прикриттям оборонних замовлень коригував удари по Києву. Чоловік їздив до підприємств, укладав договір про виробництво бронескла і зливав ворогу локації об'єктів.