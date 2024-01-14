50 тисяч за контракт зі ЗСУ: Садовий пояснив, як і кому платитимуть грошову винагороду

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що громада міста обіцяє 50 тисяч гривень тим, хто підпише контракт з військовими частинами ДШВ або морської піхоти. Посадовець розповів, на кого розрахована ця ініціатива.

Аби стимулювати людей долучатися до ЗСУ на найбільш ризиковані посади, у Львові вирішили виплачувати добровольцям грошову нагороду. Андрій Садовий в ефірі телемарафону розповів, як це працюватиме, передає 24 Канал.

Дивіться також Про це попереджав президент: що може статись, якщо Росія переможе у війні

Гроші тим, хто найбільше ризикує

Міський голова зазначив, що пропозиція матеріально заохочувати чоловіків йти у десантники та морпіхи надійшла від самих військових. Це рішення також підтримали представники Міноборони.

Треба допомагати тим, хто найбільше ризикує. Це десантно-штурмові війська і морська піхота,

– наголосив Садовий.

Мер міста пояснив, що фінансовий стимул може допомогти людині, яка хоче служити.

Дуже часто людина має сумніви: йти чи не йти. А коли є фінансовий стимул це може дати позитивний плюс,

– зауважив міський голова.

Садовий зазначив, що завдання ініціативи полягає у тому, щоб дати зрозуміти усім, що кожен повинен стати на захист нашої держави.

Хто має право на 50 тисяч

Сьогодні у Львові живуть люди з різних регіонів. Це і пересленці, і ті хто навчаються. Якщо будь-хто з них піде до ТЦК і запишеться до ДШВ чи морської піхоти, то автоматично отримає грошову винагороду.

Садовий підкреслив, що у десантні війська та морську піхоту йдуть спеціально навчені люди. Тому це не відбувається масово. Тут є фаховий підхід. Люди повинні бути готові і мати бажання.

Очікується, що десятки людей у місяць зможуть скористатися цієї програмою заохочення.

Людина зможе отримати 50 тисяч гривень одразу після підписання контракту. Про це міську владу попередять у ТЦК.

Звідки гроші?

На реалізацію програми гроші взяли із бюджету міста. Садовий зазначив, що у цьому році на підтримку Збройних Сил у Львові зарезервували більше одного мільярда гривень.

Це попри те, що ми віддали наше військове ПДФО на те, щоб в Україні вироблялася власна зброя і власні снаряди. Немає сьогодні іншого пріоритету ні для мене, ні для громади міста Львова, окрім підтримки наших ЗСУ,

– заявив Садовий.

Окремо Садовий уточнив, що ідею про "фінансовий стимул" від міста обговорював у спільноті міських голів. Вони теж можуть поширити цю ініціативу. При цьому використати інший підхід.

Так, у Львові зробили ставку на ДШВ через тісний зв'язок із 80-тою окремою десантно-штурмовою бригадою, яка базується у місті. Відомо, що у неї недобір.

. Він передбачає, що охочий долучитися до війська зможе самостійно обрати собі посаду і підрозділ, де хоче воювати.