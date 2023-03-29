У Львові викрили шахраїв: вони дронами викрадали гроші клієнтів обмінників

У Львові виявили шахраїв, які дронами викрадали гроші клієнтів обмінників. Вони облаштували мережу фіктивних обмінів валют у кількох областях

Поліція викрила групу шахраїв, які облаштовували фіктивні пункти обміну валют в МАФах та за допомогою дрона викрадали гроші у клієнтів.

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Як працювала схема

У мережі Інтернет шахраї розміщували оголошення з пропозицією придбати іноземну валюту за вигіднішим курсом, ніж в інших обмінниках. При цьому їх цікавили лише великі суми. Зловмисники домовлялися про зустріч із потенційним покупцем, потім брали в оренду приміщення для "облаштування" обмінного пункту.

Перед зустріччю з клієнтом зловмисники проводили там "ремонт": робили отвір у стелі для квадрокоптера та ще один у стіні для втечі своєї "касирки". Коли "касирка" отримувала гроші для обміну, вона одразу телефонував "керівнику" з проханням "відкрити сейф" – це був сигнал для спільника – оператора безпілотника.

Потім касирка перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона, і знову телефонувала "керівнику", але цього разу з проханням "закрити сейф". Після цих слів безпілотник із грішми зникав, а "касирка" втікала через запасний вихід.

Поліцейські затримали фігурантів на гарячому. Дрон із грішми, які вони намагалися привласнити, вдалося посадити. На відео правоохоронців є свідчення одного з потерпілих, який хотів обміняти у цьому "обміннику" у Львові 25 тисяч доларів. Оголошення про обмін валюти за вигідним курсом він знайшов на сайті Мінфіну. На його превелике щастя, правоохоронці викрили шахраїв в момент, коли він намагався "обміняти" у них кошти.

Ця схема діяла у кількох областях

Правоохоронці викрили шахраїв у Львові, проте їхня мережа працювала і в інших областях. До складу злочинної групи входило 5 осіб: троє чоловіків і двоє жінок, які чітко розподілили між собою "функції". Наразі підтверджено 3 випадки шахрайства на загальну суму майже 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів.

У Львові шахраї організували схему з обмінником валют:

Всім учасникам організованої злочинної групи оголосили про підозру за частиною 4 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.