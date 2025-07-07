У Львові потужна негода: буревій повалив дерева, розпочалась сильна злива

Ввечері, 7 липня, у Львові розпочався сильний буревій. Потужний вітер повалив дерева, містян закликають бути обережними.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового та місцеві пабліки.

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Перші кадри негоди у Львові

Як попереджали раніше в Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, негода очікувалася у другій половині дня.

Негода у Львові: дивіться відео

Через погіршення погодних умов у місті та області оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

Біля університету Івана Франка впало дерево / Фото Андрія Садового

Сильний буревій у Львові: дивіться відео

Погіршення погоди: дивіться відео

Станом на 21:20 зафіксовано щонайменше п'ять випадків падіння дерев. Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Наслідки негоди у Львові / Фото Львівської міської ради

За словами Москаленка, в місті вже працює оперативний штаб із ліквідації наслідків негоди. До роботи залучено аварійні бригади.

У Львові почалась злива: дивіться відео

Мешканців просять повідомляти про наслідки бурі та закликають бути обережними та уважними на вулицях.

Сильний вітер та піщана буря у Львові: дивіться відео

Наслідки вечірньої негоди у Львові / Фото Суспільного

До слова, унаслідок грози та шквального вітру на Буковині знеструмлено дві підстанції. Понад 32 тисячі споживачів залишилися без світла.