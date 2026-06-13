Про це повідомила поліція Львівщини.

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Які деталі сутички на Львівщині?

Правоохоронців 12 червня повідомили про конфлікт на площі Ринок. На місце події прибули наряди сектору реагування патрульної поліції та працівники Державної служби охорони.

Вони встановили, що перехожі зробили зауваження групі людей через порушення громадського порядку. Тоді один з нападників – 22-річний українець – почав поводитись агресивно. Правоохоронці зупинили протиправні дії.

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Із заявами щодо вчинення кримінальних правопорушень учасники події до поліції не зверталися та претензій один до одного не висловлювали,

– уточнили в поліції.

Щодо одного з правопорушників поліцейські склали адмінпротокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Раніше повідомлялось, що в Ужгороді чоловік зі зброєю забарикадувався у будинку разом із дружиною та 5-річною дитиною. Зловмисник не йшов на контакт з поліцією, тому спецпризначенці КОРД провели операцію з затримання чоловіка. Життю та здоров'ю жінки з дитиною нічого не загрожує, запевняли правоохоронці.