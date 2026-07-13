Про деталі дорожньо-транспортної пригоди повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

Де та коли сталася аварія?

Інцидент зафіксували близько 1-ї години ночі на вулиці Городоцькій, яка є однією з найдовших і найжвавіших магістралей міста. Службовий автомобіль поліцейських зіткнувся з електроскутером, який у той самий час рухався цією ж ділянкою дороги.

На місце події одразу викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Очевидці повідомляли, що мотоцикліста забрала швидка.

ДТП на Городоцького у Львові: дивіться відео місцевих

За повідомленням поліції, лікарі оглянули водія двоколісного транспорту та встановили, що він отримав лише легкі тілесні ушкодження. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини, причини та деталі цього зіткнення.

Які ще ДТП ставалися на дорогах України останнім часом?

4 липня керівниця Центрального регіонального центру Коордштабу з питань поводження з військовополоненими та депутатка Вінницької міськради Юлія Павлюк повідомила, що потрапила в аварію з 45-тонною вантажівкою. Разом із нею в автомобілі перебувала дитина. На щастя, ніхто не постраждав.

На трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ у Миколаївській області нещодавно сталася смертельна ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та вантажівки. Внаслідок зіткнення є загиблі та травмовані.

Крім того, 19 червня у Броварах легковий автомобіль зіткнувся з автобусом. Аварія забрала життя двох дітей віком 2 та 4 роки, ще дев'ятеро людей отримали поранення.