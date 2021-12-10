За словами активістів, у центрі Львова знімали провокативний ролик. Інцидент трапився приблизно о 21:00.

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У Львові знімали відео для російського ютюб-каналу

У мережі 10 грудня поширили відео побиття музикантів біля Оперного театру. За словами місцевих активістів, вони знімали провокативне відео для російського ютюб-каналу "Вписка". Для цього хлопці буцімто співали російські лайливі пісні.

Приблизно о 21:00 молодики прийшли на проспект Свободи та напали на музикантів. Окрім цього, вони розтрощили їхні інструменти та техніку. На ролику видно, що деякі чоловіки падали на землю, однак їх продовжували бити. Після цього активісти бігли за музикантами, проте повз проїхало патрульне авто, й молодики почали розбігатися врізнобіч.

У коментарі 24 каналу, речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська підтвердила інформацію про цей інцидент. Вона розповіла, що на місці події працювали патрульні, які викликали пізніше слідчо-оперативну групу.

Зауважте! Як мовиться на сторінці російського ютюб-каналу "Вписка", блогери ходять в гості до музикантів та інших цікавих сучасників. Ролики виходять двічі на місяць. Серед українців у відео росіян брали участь журналіст Дмитро Гордон та репер Kyivstoner.

Дивіться відео з місця події:

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Справою зайнялись правоохоронці

У коментарі 24 каналу дружина одного з постраждалих розповіла, що її чоловік був підрядником на тій зйомці. Інформації про те, де публікуватимуть відео, йому не повідомили.

Чоловік займається відеозйомкою. Замовлення було на зйомку відеовізитки без вказаних деталей, де публікуватиметься відео. На місці події був підрядником від третьої сторони, не співпрацював напряму з провокатором,

– додала львів'янка.

За її словами, напад був спланованим, адже спочатку лунали пісні англійською мовою, на які жодної реакції не було. Після того, як виконавець почав співати російською, на учасників зйомки напали 10 – 15 молодиків. Обличчя нападників були прихованими.

"Били ногами по всьому тілу, та більшість ударів були спрямовані в голову. На чоловіка напали 3 людей, він став основною мішенню. Варто додати, що пошкоджена дороговартісна техніка на дуже велику суму", – зауважила дружина постраждалого.

У Львівській лікарні швидкої медичної допомоги у чоловіка діагностували легкий струс мозку та забій м'яких тканин виличної ділянки справа та підорбітальну гематому. За словами львів'янки слідчі відкрили кримінальне провадження за "хуліганство, вчинене групою осіб". За таке правопорушення нападникам може загрожувати до 5 років обмеження волі або до 4 років за ґратами.

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