Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Що відомо про інцидент із чоловіком та автівкою у Львові?

Ігор Зінкевич розповів, що інцидент стався 16 лютого на вулиці Тершаковців у Львові. Пішохід послизнувся та потрапив прямо під автівку, яка у цей час виїжджала з вулиці поруч.

На відео можна побачити, що після нещасного випадку автівка зупинилася, з неї вийшов водій перевірити, що трапилося із пішоходом.

У Львові чоловік послизнувся і потрапив під автівку / Відео з телеграм-каналу Ігоря Зінкевича (18+)

За попередньою інформацією, чоловік, який послизнувся, лишився живим. Однак він зазнав травм через нещасний випадок.

