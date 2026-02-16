Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
Що відомо про інцидент із чоловіком та автівкою у Львові?
Ігор Зінкевич розповів, що інцидент стався 16 лютого на вулиці Тершаковців у Львові. Пішохід послизнувся та потрапив прямо під автівку, яка у цей час виїжджала з вулиці поруч.
На відео можна побачити, що після нещасного випадку автівка зупинилася, з неї вийшов водій перевірити, що трапилося із пішоходом.
У Львові чоловік послизнувся і потрапив під автівку / Відео з телеграм-каналу Ігоря Зінкевича (18+)
За попередньою інформацією, чоловік, який послизнувся, лишився живим. Однак він зазнав травм через нещасний випадок.
Яку погоду очікувати у Львові та області найближчим часом?
Синоптики попередили, що у Львові та області 16 лютого на дорогах очікується ожеледиця. Вночі також прогнозуються хуртовини.
Уже з 17 лютого на Львівщині синоптики прогнозують потепління, хоча й нетривале. Цього дня істотних опадів у регіоні – не очікується.
Загалом на тижні з 16 по 22 лютого синоптики прогнозують ожеледицю, хуртовини, сильний вітер та помірні опади в різних регіонах України. Зміна погодних умов відбувається через активний циклон.