Як розповів глава Львівської ОВА Максим Козицький, нашим військовим вдалося знешкодити три ракети над Львівщиною.
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Сили ППО знищили три російські ракети
Три ракети збила наша Протиповітряна оборона у Золочівському районі. Загорілася трава. Пожежу локалізували. Загрози для жителів району нема. Жертв немає,
– розповів він.
Він також підкреслив про важливість реагування на сигнали повітряної тривоги. В області вони вчора пролунали тричі. І щоразу вони попереджають населення про загрозу ракетного удару.
Зауважимо, що станом на 29 березня в Україні загинули 17 200 російських найманців. Також нашим військовим вдалося знищити сотні одиниць ворожої техніки.
До теми – Зведення Генштабу станом на ранок 29 березня – дивіться відео: