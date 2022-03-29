Як розповів глава Львівської ОВА Максим Козицький, нашим військовим вдалося знешкодити три ракети над Львівщиною.

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Сили ППО знищили три російські ракети

Три ракети збила наша Протиповітряна оборона у Золочівському районі. Загорілася трава. Пожежу локалізували. Загрози для жителів району нема. Жертв немає,

– розповів він.

Він також підкреслив про важливість реагування на сигнали повітряної тривоги. В області вони вчора пролунали тричі. І щоразу вони попереджають населення про загрозу ракетного удару.

Зауважимо, що станом на 29 березня в Україні загинули 17 200 російських найманців. Також нашим військовим вдалося знищити сотні одиниць ворожої техніки.

До теми – Зведення Генштабу станом на ранок 29 березня – дивіться відео: