Нові подробиці гучного вбивства у Львівській області повідомляють в ТСН з посиланням на власні джерела.

Що могло стати причиною трагедії?

Речниця Львівської обласної прокуратури Ольвія Герляк у коментарі для ТСН підтвердила, що загиблі діти були рідними для чоловіка. Наразі правоохоронці встановлюють мотив злочину, зокрема аналізують інформацію з вилучених мобільних телефонів та особисте листування.

Родину в селі вважали благополучною, діти добре навчалися, мали гарну репутацію серед однолітків, а сам чоловік працював на меблевому підприємстві.

Під час трагедії в будинку перебувала бабуся підлітків, саме вона й почула постріли. Попередньо серед можливих причин злочину розглядають ревнощі.

За наявною інформацією, чоловік мав конфлікт із дружиною, яка на той момент перебувала в Польщі. Ймовірно, він підозрював її у стосунках з іншим чоловіком за кордоном, а також хвилювався через намір жінки вивезти дітей за межі України.

Остаточні висновки щодо мотивів мають бути зроблені після завершення слідчих дій. Офіційно правоохоронці цю версію поки що не підтверджують і не спростовують.

24 Канал звернувся по коментар щодо деталей слідства, а також можливих мотивів чоловіка, до прессекретаря генпрокурора. У разі отримання відповіді, ми неодмінно поінформуємо.

Зі свого боку староста села Станіславчик Володимир Ясінський повідомив, що до органів місцевого самоврядування не надходило жодних звернень чи скарг стосовно цієї родини.

Родина була благополучною, цей чоловік працював на меблевому виробництві. Діти були доглянуті, користувалися авторитетом серед учнів. Хлопчикові було 13 років, дівчинці – 15,

– розповів він.

А в гімназії, де навчалися діти, опублікували щемливий допис про загиблих. Там готують заходи з надання психологічної допомоги учням і педагогам.

У соціальних мережах родичка загиблих написала зворушливий допис, у якому згадала дітей – Степана і Діану – як життєрадісних, щирих та добрих. Під її словами мати залишила короткий коментар: "Мої маленькі пташенятка".

Також стало відомо, що напередодні трагедії батько залишив неоднозначний коментар під давнім фото дружини в соцмережі.

На знімку були зображені жіноча та чоловіча руки з пляшечками популярного в Польщі молочного напою. Хоча фото було опубліковане кілька місяців тому, чоловік прокоментував його лише за день до події, написавши фразу із натяком на "бурхливу ніч".

