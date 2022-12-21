Львівщина перевищила ліміти: в області – аварійні відключення світла
Джерело:Львівобленерго
На Львівщині знову запровадили аварійні відключення світла. Це пов’язано з перевищенням лімітів.
Аварійні відключення діють вже від сьогодні, 21 грудня. Про це повідомили у пресслужбі "Львівобленерго".
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Що зі світлом на Львівщині
Сьогодні (21 грудня) через перевищення ліміту споживання Укренерго впровадило на Львівщині аварійні відключення,
– заявили у відомстві.
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Яка ситуація з електрикою по Україні
У Києві ситуація залишається складною. Окрім того, загарбники вночі обстрілювали з артилерії деокуповані райони на Сході та Півдні. Ворог пошкодив електромережі. Наразі їх намагаються відновити.
Енергетики роблять усе можливе, аби покращити ситуацію зі світлом у кожному регіоні. До всіх областей довели ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.