Вижив лише братик: у ДТП на Львівщині загинула учениця львівського ліцею, її сестра та мама

10 травня на трасі "Київ-Чоп" у Львівській області сталась смертельна автотроща. Зіткнулись Volkswagen Touran та вантажівка Renault.

Внаслідок зіткнення загинули члени сім'ї Бабідоричів: мама та дві її доньки. Одна з дівчаток навчалась у ліцеї №66 у Львові.

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Хлопчик перебуває у лікарні

Адміністрація ліцею повідомила, що в їхньому навчальному закладі навчалась Софійка та її старший брат 15-річний Сергійко. Внаслідок аварії хлопець отримав тілесні пошкодження, зараз він перебуває в лікарні, де бореться за життя.

42-річну водійку Volkswagen звали Алла, а її найменшу доньку – Даринка.

Мати та двоє її доньок загинули в ДТП / Фото з фейсбуку ліцею №66

Що відомо про смертельну аварію

Ввечері 10 травня на Львівщині, поблизу села Розвадів Стрийського району сталась страшна ДТП, внаслідок якої загинули мати та двоє діток.

За кермом легкового авто перебувала 42-річна жінка, пасажирами були її діти – 6-річна та 4-річна доньки і 15-річний підліток. Мати та доньки загинули на місці аварії. Вантажівкою кермував 45-річний чоловік, житель Запоріжжя.

15-річний підліток та водій Renault отримали травми, їх госпіталізували. На місці ДТП працювали слідчі. Вони встановлюють обставини аварії. Наразі про причини трагедії даних не було оголошено.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, що на Закарпатті сталась смертельна аварія за участю Mercedes та Range Rover. У результаті зіткнення загинули троє людей, серед них – депутат Виноградівської ТГ та капітан поліції з відділу боротьби з наркотиками.