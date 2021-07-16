На Львівщині 2 людей потрапили до лікарень через укуси змій

На Львівщині 15 липня трапились ще 2 випадки укусів змій. Обидвоє постраждалих потрапили до лікарень у стані середнього ступеня важкості.

На Львівщині можна зустріти лише один вид отруйних змій – гадюку звичайну. Однак невідомо, чи саме вона вкусила постраждалих.

До теми На Львівщині 14-річного хлопця вкусила змія: постраждалий у лікарні

Змія вкусила чоловіка у лісі

Приблизно о 13:00 за допомогою до лікарів звернувся 41-річний львів'янин.

Його 13 липня під час збирання грибів у селі Вовче Самбірського району у праве коліно вкусила змія.

Чоловіка госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню.

Пацієнт перебуває у стані середнього ступеня важкості.

Обставини події встановлюють фахівці.

Жінку вкусила змія на присадибній ділянці

Близько 16:00 у Турківську центральну міську лікарню госпіталізували 34-річну жінку.

Її на присадибній ділянці у селі Верхнє Висоцьке Самбірського району вкусила змія.

Постраждала також перебуває у стані середнього ступеня важкості.

Львівщина є лідером серед областей України за кількістю випадків укусів змій. За 2 місяці у 2021 році плазуни покусали понад 2 десятки людей.

Читайте також Що робити, якщо вкусила змія: перша допомога



Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу