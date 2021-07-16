На Львівщині 2 людей потрапили до лікарень через укуси змій
16 липня 2021 , 12:45Читать новость на русском
На Львівщині 15 липня трапились ще 2 випадки укусів змій. Обидвоє постраждалих потрапили до лікарень у стані середнього ступеня важкості.
На Львівщині можна зустріти лише один вид отруйних змій – гадюку звичайну. Однак невідомо, чи саме вона вкусила постраждалих.
До теми На Львівщині 14-річного хлопця вкусила змія: постраждалий у лікарні
Змія вкусила чоловіка у лісі
- Приблизно о 13:00 за допомогою до лікарів звернувся 41-річний львів'янин.
- Його 13 липня під час збирання грибів у селі Вовче Самбірського району у праве коліно вкусила змія.
- Чоловіка госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню.
- Пацієнт перебуває у стані середнього ступеня важкості.
- Обставини події встановлюють фахівці.
Жінку вкусила змія на присадибній ділянці
- Близько 16:00 у Турківську центральну міську лікарню госпіталізували 34-річну жінку.
- Її на присадибній ділянці у селі Верхнє Висоцьке Самбірського району вкусила змія.
- Постраждала також перебуває у стані середнього ступеня важкості.
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Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу