На Львівщині анонсували погодинні відключення 8 листопада: де та коли не буде світла

7 листопада 2022 , 22:59
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Джерело:

Львівобленерго

Через пошкодження критичної інфраструктури у різних містах України вводять графіки віялових відключень. Львів винятком не став.

Згідно з розпорядженням Укренерго у вівторок, 8 листопада, у Львові вимикатимуть світло з 8 ранку до 20 вечора. Вимкнення відбуватимуться почергово, трьома групами.

Де не буде світла

У Львівобленерго підкреслили, що графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, а час відключення для споживачів складатиме орієнтовно три години. Так, орієнтовний час відключень:

  • з 8 до 12  — 3 група,
  • з 12 до 17  — 2 група,
  • з 17 до 20 — 1 група.
Зверніть увагу! Дізнатися до якої групи відключень належить ваша адреса, а також перевірити графік відключень ви можете за посиланням

Як пояснили в обленерго, впровадження таких графіків необхідне для стабілізації роботи енергосистеми. 

 

 

Автор: Юлія Якубова