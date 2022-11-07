На Львівщині анонсували погодинні відключення 8 листопада: де та коли не буде світла

Через пошкодження критичної інфраструктури у різних містах України вводять графіки віялових відключень. Львів винятком не став.

Згідно з розпорядженням Укренерго у вівторок, 8 листопада, у Львові вимикатимуть світло з 8 ранку до 20 вечора. Вимкнення відбуватимуться почергово, трьома групами.

Де не буде світла

У Львівобленерго підкреслили, що графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, а час відключення для споживачів складатиме орієнтовно три години. Так, орієнтовний час відключень:

з 8 до 12 — 3 група,

з 12 до 17 — 2 група,

з 17 до 20 — 1 група.

Дізнатися до якої групи відключень належить ваша адреса, а також перевірити графік відключень ви можете за посиланням

Як пояснили в обленерго, впровадження таких графіків необхідне для стабілізації роботи енергосистеми.