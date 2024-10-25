Буде погано видно: на Львівщині прогнозують туман і місцями ожеледицю
Синоптики попереджають про туман у Львові та в області. На окремих ділянках доріг буде ще й ожеледиця, тож слід пильнувати.
Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що на суботу, 26 жовтня, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. До слова, туман прогнозують не тільки на Львівщині.
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Наскільки погіршиться видимість через туман на Львівщині 26 жовтня
По Львівській області очікуємо на мінливу хмарність без опадів. Вночі та в першій половині дня буде туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця; слабка ожеледь. Вітер південний, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі від -2 до +3, вдень +13...+18 градусів.
У Львові також буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та в першій половині дня туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця; слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Погіршення видимості в тумані 200 – 500 метрів.
Температура вночі від -1 до +1, вдень +15...+17 градусів.
Поради від ДСНС, як їздити в туман
- Збільште дистанцію між машинами, не намагайтеся швидше вибратися зі смуги туману.
- Увімкніть ближнє світло або протитуманні фари, якщо такі є.
- Рухайтесь по розмітках на дорозі, не їдьте дуже близько до узбіччя.
- Якщо ж узагалі нічого не видно – з'їжджайте на узбіччя та вмикайте аварійні вогні.
Пішоходи мають не перебігати дорогу та не ходити узбіччям.