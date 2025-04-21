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24 Канал Новини України На відпочинковій базі під Львовом відвідувач стріляв у чоловіка та жінку
21 квітня, 14:11
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На відпочинковій базі під Львовом відвідувач стріляв у чоловіка та жінку

Сергій Попович
Основні тези
  • 29-річного жителя Винників затримали за підозрою в замаху на вбивство після стрілянини на відпочинковій базі під Львовом, де поранено двох людей.
  • Постраждалі перебувають під наглядом лікарів, а підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення; досудове розслідування триває.

У Львівському районі правоохоронці затримали 29-річного жителя Винників за підозрою в замаху на вбивство двох людей. Інцидент стався 19 квітня близько 14:30 на території відпочинкової бази поблизу Львова.

За попередніми даними, відвідувач закладу відкрив стрілянину з травматичної зброї, поранивши 44-річну жінку та 42-річного чоловіка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Львівської області.

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На Львівщині чоловік стріляв у двох людей

Обоє постраждалих – львів’яни – нині перебувають під наглядом лікарів, їхньому життю нічого не загрожує.

Як встановили слідчі та оперативники поліції, чоловік, здійснив кілька пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль. Правоохоронці одразу затримали зловмисника.

За процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури йому оголосили підозру у скоєнні замаху на умисне вбивство двох осіб. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування триває. Зброю, з якої були здійснені постріли, поліцейські вилучили та скерували на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.