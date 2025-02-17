На Львівщині двоє чоловіків напали з ножем на військового ТЦК

У місті Жовква, що на Львівщині, скоїли напад на військового ТЦК. Невідомі завдали йому ножових поранень.

Близько 11:30 військовослужбовець Львівського РТЦК та СП супроводжував двох мобілізованих осіб до КНП "Жовківська лікарня" для проходження ВЛК. Однак під час руху вулицею Львівська, о 11:45, на нього було скоєно зухвалий напад, передає 24 Канал із посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо

Зазначається, що двоє невідомих атакували військовослужбовця, завдавши йому різані рани невідомим гострим предметом.

У ТЦК розповіли, що причиною нападу, ймовірно, є спроба створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію. Внаслідок нападу цей громадянин втік. Наразі він перебуває у розшуку.

За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України ( умисне легке тілесне ушкодження). Також триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.

Цей злочин – не лише прояв боягузтва, а й відверта зневага до тих, хто щодня ризикує життям заради країни… Страх смерті – природний. Але удар у спину тим, хто захищає твою землю, – це не страх, це підлість. Напад на військовослужбовця – це не просто злочин. Це зрада,

– прокоментували інцидент у ТЦК.

Нагадаємо, що 31 січня у Пирятині був застрелений військовий ТЦК. Він супроводжував мобілізованих до військової частини.