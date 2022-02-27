На Львівщині хочуть відкрити 2 недобудованих пункти пропуску через потік біженців

Українці намагаються виїхати за кордон через початок війни. Чи не найбільше людей стоять в чергах на Львівщині. Тому там планують відкрити ще два пункти пропуску.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький запевнив, що на західній Україні величезна кількість людей, які хочуть перетнути кордон.

До теми Усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відкриті для пішоходів

"Ми намагаємося зробити все для того, щоб ми мали воду та можливість обігріву. Алое посил до людей – все таки не їхати зараз з України", – каже він.

У Львівській військовій адміністрації радять чоловікам відправити жінок та дітей за кордон, а самим записатися в тероборону.

На Львівщині намагаються відкрити два нових недобудованих пункти пропуску:

Збараж Сокальського району

Нагуєвичі Чорноморського району.

Наразі ведуться перемовини з польською стороною. І я надіюся, що там підуть нам на зустріч та дозволять зробити більше переходів,

– додав він.

Пункти прийому українських біженців зараз працюють у містах:

Дорогуськ,

Долгобичів,

Зосин,

Гребенне,

Медики,

Будомєж,

Кросьценко.

До слова, Державна прикордонної служби оприлюднили винятки щодо обмеження для чоловіків від 18 до 60 років виїжджати за межі України на період воєнного стану. Кого з чоловіків у віці від 18 до 60 років випускатимуть з України – читайте тут.