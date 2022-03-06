На Львівщині ліквідують самовільно встановлені блокпости
На Львівщині ліквідують самовільно встановлені блокпости. Попередньо відомо, що вони заважають доїзду гуманітарної допомоги та армії.
Відповідну заяву зробив заступник глави Львівської облвійськадміністрації Віталій Загайний. Це трапилось 5 лютого під час брифінгу.
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На Львівщині приберуть або модернізують самовільні блокпости
На території Львова та у Львівській області мають бути офіційні блокпости. Частину самовільних блокпостів, які з перших днів створили на території області, перетворять на спостережні пости, коли пост розгортається на 90 градусів,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо писали, що такі пости не перекривають рух транспорту і виконують свою функцію.
"Інші самовільні блокпости ми будемо ліквідовувати. В межах 2−3 днів ми наведемо порядок з цим", – мовиться у повідомленні.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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