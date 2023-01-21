На Львівщині – масові знеструмлення через снігопад: де немає світла

Львівську область 21 січня накрили сильні снігопади. Через це в регіоні – масові знеструмлення. Тим часом на Київщині та Закарпатті – підтоплення.

Станом на 12:00 повністю без електропостачання залишились 30 населених пунктів, частково – 53. Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

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Найбільші проблеми на Городоцькому, Мостиському, Дрогобицькому та Старосамбірському напрямках. Однак для відновлення живлення працюють 133 енергетики, залучили 46 одиниць техніки.

На Закарпатті – підтоплення

Через сильні опади у Закарпатській області підтоплено 13 підвалів у будинках та об'єктах інфраструктури, повідомляє МВС.

У самому Ужгороді та районі підтоплено 9 підвалів, а також будівля об'єкту інфраструктури.

У Мукачівському районі – 3 підвали.

На Рахівщині рятувальники відкачували воду з підвалу школи у селі Чорна Тиса.

Також підтоплено сільськогосподарські угіддя площею 470 гектарів біля сіл Великі Ком'яти, Кам'янське та Чорнотисів Берегівського району.

Підтоплення на Закарпатті / Фото ДСНС:

На Київщині річка вийшла з берегів

Річка Десна вийшла з берегів та затоплює місцевість у Броварському районі. У районі села Погреби через льодохід утворився затор. Відтак виникло підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах. Люди повідомляють, що вода піднялася на кілька метрів та затопила території у селах Броварщини.

До речі, вночі льодовий затор пробували підірвати, але не допомогло. Сьогодні працював криголом – вдалося відновити течію річки.

Невдовзі планують здійснити черговий підрив льодового затору. Жителів сіл просять не лякатись, якщо чутимуть вибухи.