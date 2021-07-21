На Львівщині мікроавтобус на швидкості влетів у стіну тунелю: постраждали 4 людини – відео
21 липня 2021 , 12:31Читать новость на русском
Джерело:"Золочів.нет"
На трасі Львів – Тернопіль 20 липня водій мікроавтобуса Opel Vivaro не впорався з керуванням та в'їхав у стіну тунелю. Внаслідок аварії постраждали 4 людини.
Усі постраждалі потрапили до лікарень. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
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Мікроавтобус на швидкості влетів у стіну
- У селі Плугів на трасі Львів – Тернопіль 20 липня трапилась нищівна ДТП.
- Інспектор з дорожнього нагляду Золочівського відділу поліції Олександр Шинкарчук розповів, що водій автівки Opel Vivaro, перевищуючи швидкість, не впорався з керуванням.
- Він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі стіною тунелю.
- Внаслідок аварії травмувались 4 людини.
- Їх госпіталізували у Золочівську та Львівську лікарні.
- Наразі правоохоронці проводять розслідування.
- Вони встановлюють точні причини та обставини події.
Дивіться відео з місця ДТП: