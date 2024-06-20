На Львівщині через повістку водію пасажири автобуса заблокували трасу: ТЦК пояснив, що сталося
Джерело:Львівський обласний ТЦК та СП
На Львівщині пасажири автобуса перекрили трасу. Вони протестували через те, що водія маршрутки забрали в ТЦК.
Інцидент стався у четвер, 20 червня. Пасажири заблокували рух на трасі H02 поблизу села Струтин.
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Водій не мав при собі військово-облікових документів
У ТЦК розповіли, що поліція зупинила пасажирський автобус, який рухався за маршрутом Тернопіль-Львів. Поліцейські виявили, що у водія були відсутні військово-облікові документи.
Через це його запросили у Золочівський РТЦК та СП, де чоловіку вручили повістку на оновлення облікових даних. У ТЦК запевнили, що повернули його до автобуса за кількадесят хвилин. Відтак пасажири змогли продовжити рух.
У салоні автобуса був ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість маршрутки продовжити рух, згідно з маршрутом. Однак пасажири чомусь вирішили вийти назовні та на певний час заблокувати трасу,
– написали у ТЦК.
На Львівщині пасажири автобуса перекрили трасу: дивіться відео із соцмереж