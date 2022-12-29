На Львівщині дві російські ракети влучили в енергетичний об'єкт

У середу, 29 грудня, ворог завдав масованої атаки по Україні. Вибухи пролунали у декількох областях.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів про ситуацію в регіоні. Він повідомив, скільки Силам ППО вдалося знищити ракет в регіоні.

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Скільки ракет вдалося збити над Львівщиною

За його інформацією, по Львівській області ворог випустив 6 ракет, з них 4 сили ППО збили. Є два попадання в електропідстанцію.

Наразі без електроенергії 282 населені пункти, з них 76 частково.

Найважче подати напругу для Львова та прилеглих населених пунктів: Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі. Енергетики працюють над поверненням світла й води у кожну домівку,

– зазначив Козицький.

Що відомо про чергову ракетну атаку