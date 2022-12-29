На Львівщині дві російські ракети влучили в енергетичний об'єкт
29 грудня 2022, 13:25Читать новость на русском
Джерело:Максим Козицький
У середу, 29 грудня, ворог завдав масованої атаки по Україні. Вибухи пролунали у декількох областях.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів про ситуацію в регіоні. Він повідомив, скільки Силам ППО вдалося знищити ракет в регіоні.
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Скільки ракет вдалося збити над Львівщиною
За його інформацією, по Львівській області ворог випустив 6 ракет, з них 4 сили ППО збили. Є два попадання в електропідстанцію.
Наразі без електроенергії 282 населені пункти, з них 76 частково.
Найважче подати напругу для Львова та прилеглих населених пунктів: Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі. Енергетики працюють над поверненням світла й води у кожну домівку,
– зазначив Козицький.
Що відомо про чергову ракетну атаку
- Росія 29 грудня скоїла чергову масовану терористичну атаку. Ворог атакував Україну 69 ракетами.
- Деталі про масовану терористичну атаку розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він наголосив, що ворог продовжує ракетний терор проти мирних жителів України.
- Нашим Силам ППО вдалося знищити 54 ворожі крилаті ракети.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав регіони, в яких спостерігається найбільше проблем з постачанням електроенергії внаслідок масованого ракетного удару. Мовиться не лише про Київщину.
- Станом на 11:00 він зазначив, що найскладніша ситуація наразі на Заході України, а також у Київському й Одеському регіонах.
- Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що чергові ракетні удари на Півдні були, зокрема, спрямовані на виявлення розташування систем ППО. За її словами, масований ракетний удар був досить потужним.