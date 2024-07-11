На Львівщині пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО
11 липня 2024, 01:31Читать новость на русском
Джерело:Максим Козицький
В ніч на 11 липня у Львівській області пролунали вибухи. Місцева влада повідомляє про роботу протиповітряної оборони в регіоні.
Раніше моніторингові канали писали, що ворожий безпілотник рухається курсом на Львів. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
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На Львівщині працює ППО
Повітряну тривогу в області оголосили о 01:01. Вона також поширилась на низку інших областей України. Повітряні сили також попереджали, що БпЛА рухаються в західнному напрямку.
О 01:28 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО в регіоні.
Наша ППО!
– написав він.