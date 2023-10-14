На Львівщині п’яний водій катав на капоті 19-річну дівчину: вона впала і загинула
Джерело:Поліція Львівщини
У Львівській області нетверезий водій катав на капоті молоду дівчину. Та не змогла втриматися і впала на проїжджу частину – травми були несумісні з життям.
Поліція відкрила провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують авто в стані сп’яніння. Правоохоронці вже затримали хлопця, що був за кермом транспортного засобу.
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Деталі дорожньо-транспортного інциденту
У поліцію Львівщини 13 жовтня надійшло повідомлення про тіло дівчини без ознак життя з травмою голови, виявлене на дорозі в одному з районів області. Травми на тілі дівчини були нехарактерними для ДТП, проте слідчі встановили, що саме вона стала причиною смерті.
Відомо, що 22-річний мешканець села керував автомобілем ВАЗ-2102 у стані алкогольного сп'яніння. Загибла 19-річна дівчина в цей час їхала на капоті транспортного засобу. Вона не змогла втриматися та впала на дорогу. Від отриманих травм голови вона померла прямо на місці.
Трагічна ДТП трапилася в одному з сіл області / поліція Львівщини
Правоохоронці вилучили авто на арештмайданчик, а водія затримали. Поліція відкрила провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Хлопцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати авто на той самий термін.
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