На Львівщині тимчасово не працюють лінії 101 і 103: куди дзвонити
4 березня 2022 , 14:49Читать новость на русском
У Львові та області є перебої з роботою стаціонарних телефонів. Через тимчасово не працюють лінії 101, 103 та 112.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Ось нові номери, за якими ви зможете додзвонитися до "швидкої", ДСНС та поліції. Запишіть їх!
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Номери замість "101" (ДСНС)
- для абонентів Київстар +380969632583
- для абонентів Lifecell
- +380639815841 та
- +380639812547
- для абонентів Vodafon +380995218203
Номери замість "103" ("швидка")
- +380679058744
- +380679058561
Резервні номери "102" (поліція)
- 0963225167
- 0680205581
- 0680971708
- 0989579718,
- 0683109186,
- 098182890
Резервний номер лінії служби екстреної допомоги "112" – +380322596031.
Зараз фахівці відновлюють роботу усіх ліній.
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