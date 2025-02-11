На Львівщині ТЦК затримали чернігівського волонтера: названо причину затримання

ТЦК та СП на Львівщині затримали чернігівського волонтера Дмитра Тимошенка під час спроби перетнути кордон для купівлі автомобіля для ЗСУ. Там кажуть, що він мав проблеми з документами й перебував у розшуку.

Ситуацію пояснив виконувач обов’язків начальника служби зв’язків із громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП Володимир Молодій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про затримання волонтера ТЦК

За словами Володимира Молодія, 6 лютого військовослужбовці Яворівського РТЦК та СП отримали інформацію про двох громадян, які намагалися перетнути кордон, маючи проблеми з документами. Під час перевірки військово-облікових документів та підстав для відстрочки з’ясувалося, що Дмитро Тимошенко перебуває у розшуку.

Після цього його доправили на військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Далі волонтера направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки.

Спекулювати волонтерською діяльністю, прикриватися нею, вважаємо поведінкою негідною та ганебною,

– зазначив Володимир Малодій.

Дмитро Тимошенко у своєму Facebook заявив, що його затримали на кордоні та утримували в Яворівському РТЦК протягом 18 годин, а згодом перевезли до ТЦК у місті Сколе. Там, за його словами, його без згоди провели через медкомісію та визнали придатним до служби.

Він також опублікував відеозвернення, у якому заявив, що прямував до Німеччини для транспортування автомобілів для українських військових. Він висловив обурення ситуацією, зазначивши, що волонтери докладають значних зусиль для підтримки армії, а натомість стикаються з подібним ставленням.

Наразі зв’язок з Дмитром Тимошенком відсутній.

Що відомо про Дмитра Тимошенка

Дмитру Тимошенку 40 років, він родом із Чернігова. За даними аналітичної системи Youcontrol, очолює благодійний фонд "Свої разом", заснований у 26 жовтня 2023 року.

Раніше він неодноразово висвітлював свою волонтерську діяльність у соцмережах. 17 січня він звертався із проханням про фінансову допомогу для доставки автомобіля на потреби ЗСУ.

"Автівка зламалася у Німеччині перед Новим Роком. Зараз її вже відремонтували, потрібно поїхати та привезти її в Україну, щоб хлопці могли виконувати поставлені завдання", – писав він.

Відомо, що у 2020 році Дмитро Тимошенко балотувався до Чернігівської міської ради від партії "Слуга народу", проте не був обраний.