На Львівщині вантажний потяг протаранив легковик: загинула водійка – фото

Неподалік Рави-Руської 15 липня вантажний потяг зіштовхнувся з легковиком Daewoo Nexia. Внаслідок аварії водійка отримала важкі травми та загинула.

ДТП трапилась приблизно о 7:56 у селі Панчишини Львівського району. Наслідки аварії ліквідовували рятувальники.

До теми На Львівщині електричка на смерть збила чоловіка

Легковик зіштовхнувся з потягом

О 7:56 в ДСНС надійшло повідомлення, що на перегоні Добросин – Рава-Руська зіткнулись Daewoo Nexia та вантажний потяг. Не гаючи часу, до місця ДТП вирушили жовківські рятувальники.

Оперативний черговий "Львівської залізниці" у коментарі ZAXID.NET розповів, що аварія трапилася на залізничному переїзді.

Була світлова сигналізація, яка працювала справно. Водій автомобіля не помітив і виїхав на колію,

– повідомили у "Львівській залізниці".

У поліції Львівщини зазначили, що водійкою була місцева жителька. Вона порушила правила проїзду залізничних переїздів. Зокрема, жінка проігнорувала попереджувальні сигнали, внаслідок чого сталось зіткнення з потягом.



Легковик зіштовхнувся з потягом / Фото ДСНС Львівщини

Внаслідок ДТП загинула водійка

37-річна водійка отримала важкі травми. На жаль, вона загинула на місці аварії. Жінка була в салоні сама, тож внаслідок ДТП більше ніхто не постраждав.

Рятувальники відключили акумуляторну батарею та газову установку легковика, щоб запобігти займанню. Наразі тривають роботи по деблокуванню загиблої з автомобіля.

На місці ДТП працюють слідчі. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та вирішують питання правової кваліфікації події.

Зауважте Зіштовхнувся з патрульним авто: львів'янин відсудив у поліції 81 тисячу гривень компенсації



На місці аварії працюють рятувальники / Фото ДСНС Львівщини