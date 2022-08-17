Викрили посадовицю Львівської міськради, яка допомагала військовозобов'язаним втекти закордон

На Львівщині правоохоронці викрили посадовицю міськради, яка незаконно переправляла чоловіків закордон. Для цього вона налагодила цілу схему.

Однак за сприянням Яворівської окружної прокуратури Львівської області її "прикрили".

Важливо На Прикарпатті арештували активи російських компаній на 200 мільйонів гривень

За даними слідства, начальниця одного із районних відділів соцзахисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради налагодила схему нелегальної міграції за кордон військовозобов'язаних чоловіків, яким заборонено покидати межі держави.

За грошову винагороду у 1 300 доларів вона, у змові з працівником медичної установи, організовувала виготовлення довідки про встановлення групи інвалідності. Таким чином чоловіки могли виїхати закордон.

Правоохоронці провели обшуки у службовому кабінеті посадовиці, де вилучили:

понад 17 тисяч доларів,

1,3 тисячі євро,

4 тисячі гривень.

Проти неї відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає:

позбавлення волі на строк від 7 до 9 років,

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Днями на Одещині правоохоронці затримали медика, який допомагав російським окупантам. Він передавав ворожим спецслужбам місця дислокації ЗСУ на півдні Одещини.

В ISW відповіли, чи змінились цілі путіна: дивіться відео